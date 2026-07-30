ВС России нанесли удар по заводу «Аквапласт» в Днепропетровской области

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по заводу «Львов-1» (также известному как «Лорта»). Это предприятие занималось производством электроники для ракет, а также радиолокационных систем. Их устанавливали на управляемые снаряды большой дальности «Нептун-МД». Кроме того, на заводе выпускали детали для проекта «Клон» — это аналог российского зенитного ракетного комплекса С-300.