В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что современная украинская идентичность формируется на базе нацистской идеологии. В июне, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также акцентировал внимание на том, что западные страны целенаправленно способствовали становлению на Украине радикальных националистических, русофобских и антисемитских движений.