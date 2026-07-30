Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами в адрес россиян. Его слова приводит издание «Украинская правда».
«Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах», — заявил он.
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что современная украинская идентичность формируется на базе нацистской идеологии. В июне, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также акцентировал внимание на том, что западные страны целенаправленно способствовали становлению на Украине радикальных националистических, русофобских и антисемитских движений.
Ранее новый главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый назвал жителей Донбасса «нацией, не имеющей права на существование». Кроме того, он позволил себе уничижительные выпады в адрес жителей Донбасса, обвинив их в криминальном прошлом, отсутствии сознательности и стремлении к «халяве».
До этого Федоров рассказал, покинет ли страну после отставки.
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