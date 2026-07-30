Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Новые данные о жертвах привели власти префектуры Кумамото, где находится ТЦ. В общей сложности на месте завалов нашли десять человек, из них пятеро получили травмы, уточнил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. К сегодняшнему утру около 22,6 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без электричества, в 84 тыс. домов отмечены перебои с водоснабжением.