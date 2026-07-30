Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Из-под завалов разрушенного при землетрясении торгового центра в Японии извлекли тела четырех человек. Общее число погибших при землетрясении достигло 30, сообщает AFP.
Новые данные о жертвах привели власти префектуры Кумамото, где находится ТЦ. В общей сложности на месте завалов нашли десять человек, из них пятеро получили травмы, уточнил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. К сегодняшнему утру около 22,6 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без электричества, в 84 тыс. домов отмечены перебои с водоснабжением.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло утром 28 июля. После зафиксировали несколько подземных толчков магнитудой 6 и меньше. Была объявлена угроза цунами высотой 1 м. Около 10 тыс. человек были эвакуированы и размещены в более чем 400 пунктах временного пребывания.