ВС России поразили химзавод в Ровненской области

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту «Южный». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.