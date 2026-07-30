ВС России поразили химзавод в Ровненской области

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту «Южный». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Среди пораженных целей — химическое предприятие в Ровенской области.
«В Ровенской области поражен химический завод Ровно, производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет наземного базирования FP-5 “Фламинго”, оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и оперативно-тактических ракет “Гром-2”», — уточнили в ведомстве.
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре. Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, в операции были задействованы высокоточные ракеты и дроны-камикадзе. Под прицелом оказались ключевые объекты: аэродромы, заводы ВПК, а также центры управления связью и логистические узлы противника.
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