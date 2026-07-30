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Принятие санкций против РФ под вопросом из-за демократов

Демократы боятся дать Трампу полномочия по пошлинам через санкции.

Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Палате представителей Конгресса США, сообщает Politico. Они опасаются, что документ предоставит президенту Дональду Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий нет, отмечает издание.

В среду Сенат проголосовал за начало дебатов по санкциям — 84 сенатора поддержали, 12 выступили против. Это позволяет продолжить работу над документом.

Республиканцы рассчитывают перейти к окончательному голосованию до конца недели. Однако Палата представителей ушла на августовские каникулы, не успев рассмотреть проект.

Основным автором документа был сенатор Линдси Грэм, скоропостижно скончавшийся 11 июля. Его смерть может повлиять на динамику обсуждения.

Демократы пока не определились с позицией. Вопрос о санкциях остаётся открытым.

В июле 2026 года Конгресс уже принял пакет санкций против Ирана. Кроме того, в июне администрация Трампа запросила расширение полномочий по введению пошлин, что вызвало критику в обеих партиях.

Сенат США провел второе голосование по санкциям против России и Ирана.

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