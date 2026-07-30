ВС РФ удалили по заводу во Львове, производившему двигатели для FP-5 «Фламинго»

Минобороны России заявило, что российскими войсками во Львове был атакован авиационный завод, где производились двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».
Как уточняется, Львовский авиационный завод занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для «Фламинго» и БПЛА.
Ночью, как сообщало российское оборонное ведомство, атаковали Украину оружием высокой дальности, а также БПЛА. Ударам подверглись военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.
Также целями ударов стали сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.
Читайте материал: Экс-министр обороны Украины Федоров рассказал, покинет ли страну после отставки.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.