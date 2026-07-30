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ВС РФ удалили по заводу во Львове, производившему двигатели для FP-5 «Фламинго»

Минобороны России заявило, что российскими войсками во Львове был атакован авиационный завод, где производились двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Минобороны России заявило, что российскими войсками во Львове был атакован авиационный завод, где производились двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Как уточняется, Львовский авиационный завод занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для «Фламинго» и БПЛА.

Ночью, как сообщало российское оборонное ведомство, атаковали Украину оружием высокой дальности, а также БПЛА. Ударам подверглись военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.

Также целями ударов стали сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

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