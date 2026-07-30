Взрывы и выстрелы: МВД проводит учения в Гродненской области

Суть комплексных командно-штабных учений — в проверке готовности подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД к действиям в особых условиях. В Гродно учения решено провести на объекте на улице Красноармейская, в Лиде — на улице Летной, в Большой Берестовице — на северном въезде в городской поселок.
«Вблизи указанных мест могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит», — отметили в МВД.
Также там предупредили, что рядом с указанными местами ограничат движение всех видов транспорта. В том числе в Лиде: на пересечении улиц Летной и Криничной; вблизи дома № 5 на улице Заречная и у дома № 7 на Летной.
В Большой Берестовице движение ограничивается: на первом и втором въездах со стороны Гродно по автодороге Р99 (Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно); рядом с домом № 50 на улице Ленина и вблизи дома № 37/10 на улице Гагарина.