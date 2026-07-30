Федоров: финального разговора с Зеленским по поводу поста министра не было

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что после своей отставки еще не провел с Владимиром Зеленским финального разговора. По его словам, общение между ними продолжается, а окончательная точка в этой истории пока не поставлена.
«Двери еще не закрыты, у нас не было финального разговора… Мы не поссорились, не было такого, что мы договорились больше не общаться», — сказал Федоров в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, коммуникация продолжается, и им необходимо найти выход из ситуации, который сделает страну сильнее.
На вопрос о том, остается ли он в команде Зеленского, Федоров не дал однозначного ответа. Он отметил, что точка в истории еще не поставлена.
После отставки Федорова в Киеве и других городах прошли акции в его поддержку, а также митинги против занимавшего тогда должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Спустя несколько дней Зеленский назначил новым главкомом Михаила Драпатого.