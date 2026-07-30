Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деньги за уклонение и пытки призывников: На Украине проводят обыски более чем в 100 ТЦК

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования в большинстве областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Источник: Life.ru

Масштабные мероприятия проходят совместно с Генеральным штабом. Следователи проверяют возможные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным избежать мобилизации за деньги.

«Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги», — говорится в сообщении.

Также изучаются случаи возможного превышения полномочий сотрудниками ТЦК. Речь идёт в том числе об избиениях и пытках военнообязанных.

Ранее во Львове стычка между сотрудниками ТЦК и местными жителями переросла в конфликт с участием более 200 человек, после чего некоторых участников заставили публично извиниться. Экс-депутат Рады заявил, что сопротивление насильственной мобилизации на Украине становится системным, а власти пытаются подавлять его полицейскими мерами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.