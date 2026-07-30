Деньги за уклонение и пытки призывников: На Украине проводят обыски более чем в 100 ТЦК

Ранее во Львове стычка между сотрудниками ТЦК и местными жителями переросла в конфликт с участием более 200 человек, после чего некоторых участников заставили публично извиниться. Экс-депутат Рады заявил, что сопротивление насильственной мобилизации на Украине становится системным, а власти пытаются подавлять его полицейскими мерами.