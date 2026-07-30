Вован и Лексус разыграли сына шаха Пехлеви в образе Адольфа с усиками и чёлкой

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что получили ордена Дружбы. Их наградили за укрепление дружбы между народами и за работу на международном уровне. Пранкеры отметили, что получают письма от людей из разных стран — те благодарят их за то, что помогают разбираться в политике. Раньше они не говорили о награде, но летом 2024 года фотографии с церемонии в Кремле публиковал писатель Захар Прилепин.