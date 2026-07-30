ВС РФ «Геранями» поразили три судна, возящих грузы для ВСУ в Черноморской зоне

Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань-4 сикер» поразили три судна, доставлявших грузы для ВСУ в Черноморской зоне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что регулярные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, снижают возможности противника по транспортировке вооружения.
На прошлой неделе российские военные поразили в Черном море и порту Черноморск четыре сухогруза и один балкер. По данным Минобороны РФ, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ. Для нанесения ударов также применялись беспилотники «Герань-4 сикер».
С 11 июля ВС РФ атаковали не менее 28 судов, перевозивших вооружение, военное имущество и топливо для украинской армии. Удары наносились по кораблям в море и в портах Украины. Под поражение также попадала портовая инфраструктура, задействованная в снабжении ВСУ.