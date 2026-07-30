ВС РФ «Геранями» поразили три судна, возящих грузы для ВСУ в Черноморской зоне

С 11 июля ВС РФ атаковали не менее 28 судов, перевозивших вооружение, военное имущество и топливо для украинской армии. Удары наносились по кораблям в море и в портах Украины. Под поражение также попадала портовая инфраструктура, задействованная в снабжении ВСУ.