«Адольф с усиками»: Вован и Лексус разыграли сына иранского шаха

«Сейчас он ездит по европейским странам… где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, только помогите прийти к власти, добрые люди», — поделились подробностями пранкеры.