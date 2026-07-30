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«Адольф с усиками»: Вован и Лексус разыграли сына иранского шаха

Вован и Лексус разыграли сына свергнутого шаха Ирана от лица советника Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели новый резонансный розыгрыш, жертвой которого стал проживающий в США сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви.

Представившись вымышленным советником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пранкеры назвались «Адольфом с маленькими усиками и челкой», и собеседник не заметил подвоха. По словам авторов розыгрыша, в большинстве случаев им даже не нужно добиваться от политиков чего-то особенного — достаточно просто показать их истинное лицо.

«Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», — подчеркнули Вован и Лексус в беседе с РИА Новости, отметив, что Реза Пехлеви отлично вписался в эту категорию.

Пранкеры сообщили, что сейчас наследник престола позиционирует себя в качестве борца за демократию и активно ездит по Европе вместе с дочерью, собирая сторонников.

«Сейчас он ездит по европейским странам… где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, только помогите прийти к власти, добрые люди», — поделились подробностями пранкеры.

Однако за публичным образом миротворца и гуманиста, по словам Кузнецова и Столярова, скрывается совершенно иная позиция. «В действительности же он призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны», — считают они.

Ранее Вован и Лексус раскрыли главную цель своих пранков. По их словам, они делают это ради разъяснения реального положения дел.

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