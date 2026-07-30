Массовые проверки начались в ТЦК по всей Украине

Накануне бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники ТЦК относятся к украинцам как к добыче. Так она прокомментировала конфликт в Днепропетровске, при котором пострадали три женщины. Одну ранили выстрелом, другой распылили в лицо перцовый баллончик, а третьей переехали ногу. Мендель назвала принудительную мобилизацию нарушением прав человека.