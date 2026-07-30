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Массовые проверки начались в ТЦК по всей Украине

Генштаб ВСУ вместе с Государственным бюро расследований Украины проводят проверки в областных и районных ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Массовые проверки начались в территориальных центрах комплектования по всей Украине. Об этом сообщила «Украинская правда» в своем Telegram-канале.

Следственные действия проходят в областных и районных ТЦК практически во всех регионах страны. Их проводит Государственное бюро расследований Украины совместно с командованием Генштаба ВСУ.

Проверки проходят в рамках операции «Честный призыв». Ее целью назвали борьбу с нарушениями прав человека, злоупотреблением служебным положением и другими противоправными действиями сотрудников военкоматов. Подробности ГБР пообещало раскрыть позднее.

Накануне бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники ТЦК относятся к украинцам как к добыче. Так она прокомментировала конфликт в Днепропетровске, при котором пострадали три женщины. Одну ранили выстрелом, другой распылили в лицо перцовый баллончик, а третьей переехали ногу. Мендель назвала принудительную мобилизацию нарушением прав человека.

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