Эр-Рияд попросил Вашингтон не наносить удары по йеменским хуситам

Как стало известно агентству, саудовский министр настаивал на том, чтобы не нагнетать обстановку на Ближнем Востоке. Встреча прошла на фоне совместных американо-саудовских ударов по Ираку.
Ранее Эр-Рияд занялся формированием международной коалиции. Ее главная задача — обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Толчком к этому стали участившиеся нападения со стороны йеменских хуситов.
Йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля. Это случилось после того, как прекратило действовать неофициальное перемирие, о котором договорились в 2022 году. С тех пор повстанцы регулярно заявляют об ударах по саудовским танкерам, в том числе в водах Красного моря.