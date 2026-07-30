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Эр-Рияд попросил Вашингтон не наносить удары по йеменским хуситам

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В ходе переговоров он попросил американскую сторону воздержаться от ударов по йеменским хуситам. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как стало известно агентству, саудовский министр настаивал на том, чтобы не нагнетать обстановку на Ближнем Востоке. Встреча прошла на фоне совместных американо-саудовских ударов по Ираку.

Ранее Эр-Рияд занялся формированием международной коалиции. Ее главная задача — обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Толчком к этому стали участившиеся нападения со стороны йеменских хуситов.

Йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля. Это случилось после того, как прекратило действовать неофициальное перемирие, о котором договорились в 2022 году. С тех пор повстанцы регулярно заявляют об ударах по саудовским танкерам, в том числе в водах Красного моря.

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