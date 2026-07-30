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Лукашенко сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать

Лукашенко сказал про армию для белорусов, которые не хотят работать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Бресте 30 июля, сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства назвал самое большой проблемой отсутствие технологической дисциплины. По его словам, в стране все умеют и все могут делать при наличии дисциплины.

— А те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии, — предупредил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что белорусов нужно приучать к дисциплине, «хоть это и непопулярно из моих уст».

Ранее Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».

Также мы собрали, что известно о поручении Лукашенко отправлять на границу с Украиной не справляющихся чиновников, а также об условиях и сроках сборов для них: «Вне зависимости от должности, если проштрафился».

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