Лукашенко сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Бресте 30 июля, сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства назвал самое большой проблемой отсутствие технологической дисциплины. По его словам, в стране все умеют и все могут делать при наличии дисциплины.
— А те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии, — предупредил Александр Лукашенко.
Президент заметил, что белорусов нужно приучать к дисциплине, «хоть это и непопулярно из моих уст».
Ранее Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».
Также мы собрали, что известно о поручении Лукашенко отправлять на границу с Украиной не справляющихся чиновников, а также об условиях и сроках сборов для них: «Вне зависимости от должности, если проштрафился».