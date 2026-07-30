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AP: посредники пытаются добиться перемирия между США и Ираном

Государства-посредники на Ближнем Востоке стремятся к возобновлению переговоров между США и Ираном по вопросу прекращения огня. Это происходит на фоне новой волны эскалации, вызванной серией авиаударов 28 и 29 июля. Как сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, посредники пытаются добиться возобновления диалога.

Источник: AP 2024

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) во вторник заявил об атаке баллистическими ракетами на американскую авиабазу на территории Иордании, а также на расположенный там штаб Центрального командования Вооруженных сил США. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил о планах нанести мощные удары по иранской территории. Согласно данным Центрального командования ВС США, под удары попали десятки объектов КСИР, в том числе командные пункты.

В то же время, как отмечала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, нанесенные США удары не являлись возобновлением полномасштабных боевых действий против Исламской Республики.

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