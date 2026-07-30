AP: посредники пытаются добиться перемирия между США и Ираном

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) во вторник заявил об атаке баллистическими ракетами на американскую авиабазу на территории Иордании, а также на расположенный там штаб Центрального командования Вооруженных сил США. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил о планах нанести мощные удары по иранской территории. Согласно данным Центрального командования ВС США, под удары попали десятки объектов КСИР, в том числе командные пункты.