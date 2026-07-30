Нетаньяху опроверг обвинения в манипуляции Трампом

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника рассказало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сменил тактику в общении с Вашингтоном по иранскому вопросу. Теперь он избегает прямых требований к президенту США Дональду Трампу. Сейчас израильский лидер ограничивается передачей советов и разведданных. Он старается не создавать впечатления, что Израиль толкает США в более масштабный конфликт.