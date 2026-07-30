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Нетаньяху опроверг обвинения в манипуляции Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически опроверг утверждения о том, что он вводил в заблуждение президента США Дональда Трампа и подтолкнул его к конфликту с Ираном. Свою позицию политик озвучил в интервью телеканалу ABC News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Нет, я никого не вводил в заблуждение. И понимаете, никто не указывает президенту Трампу, что делать», — заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника рассказало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сменил тактику в общении с Вашингтоном по иранскому вопросу. Теперь он избегает прямых требований к президенту США Дональду Трампу. Сейчас израильский лидер ограничивается передачей советов и разведданных. Он старается не создавать впечатления, что Израиль толкает США в более масштабный конфликт.

Такая линия поведения, по данным издания, представляет собой «молчаливое признание» новой реальности. И Израиль в целом, и лично Нетаньяху вынуждены действовать с оглядкой и проявлять осторожность в отношениях с Трампом.

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