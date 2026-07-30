Рабочая группа для проведения выборов создана в Нижнем Новгороде

Рабочая группа для организационно-технического обеспечения проведения выборов и содействия в работе избирательных комиссий создана в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Согласно документу, руководителем рабочей группы назначена заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кондырева, а секретарем — и.о. директора департамента организационного сопровождения нормотворческой деятельности и взаимодействия с представительными органами администрации Нижнего Новгорода Светлана Мишина.
Членами рабочей группы стали главы районных администраций города, представители полиции, МЧС, а также профильных департаментов.
Территориальным избирательным комиссиям, как следует из постановления, должны предоставить необходимые помещения в зданиях администраций, включая помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации).
Также в распоряжение комиссий необходимо предоставить средства связи, техническое оборудование, в том числе принтеры для печати протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.
Рабочая группа обязана обеспечить максимальные условия для беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, являющихся инвалидами; организовать удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, установить поручни, пандусы, настилы, кнопки вызовов, тактильные указатели, иные приспособления, а также обеспечить достаточное освещение, что позволит лицам с ограниченными возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права.
Участки предписано принимать по актам совместно с МЧС и полицией, организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел с момента приемки бюллетеней и обеспечить досмотр в дни голосования.
Кроме того, администрациям районов поручено организовать уборку территорий, прилегающих к избирательным участкам.
Напомним, что Евгения Люлина зарегистрировали кандидатом в депутаты Заксобрания.