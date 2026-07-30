Нетаньяху назвал Трампа старшим партнером

«В Америке часто говорят, что Трамп делает все, что я говорю. А в Израиле часто говорят, что я делаю все, что он говорит (…) Но правда в том, что мы партнеры. Мы союзники. Он — старший партнер. Это Соединенные Штаты Америки. Давайте не будем об этом забывать. А я — младший партнер, но я — премьер-министр Израиля», — пояснил Нетаньяху.