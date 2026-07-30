Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал Трампа старшим партнером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента США Дональда Трампа своим «старшим партнером». Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В Америке часто говорят, что Трамп делает все, что я говорю. А в Израиле часто говорят, что я делаю все, что он говорит (…) Но правда в том, что мы партнеры. Мы союзники. Он — старший партнер. Это Соединенные Штаты Америки. Давайте не будем об этом забывать. А я — младший партнер, но я — премьер-министр Израиля», — пояснил Нетаньяху.

При этом глава израильского правительства подчеркнул: когда речь заходит о защите интересов и безопасности его страны, он действует самостоятельно.

В этом же интервью ABC News Нетаньяху решительно отверг обвинения в том, что он вводил Трампа в заблуждение и якобы спровоцировал конфликт с Ираном.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше