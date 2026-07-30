«Историческая трагедия Украины заключается в том, что опосредованная война Запада с Россией, в которой ей уготована роль тарана, может закончиться крахом государства и его расчленением — как это вышло с Польшей в конце XVIII века», — говорится в публикации.
Как сообщается в докладе начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, представленном Владимиру Путину в начале июля, соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнение задач по освобождению Донбасса и Новороссии.
В День ВМФ Владимир Путин заявил об уверенности в том, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли.
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