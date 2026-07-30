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Хватает земель: Лукашенко о том, где нельзя строить жилье

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Жилищное строительство не должно вестись на сельскохозяйственных землях и в лесных угодьях, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест.

Источник: Sputnik.by

«Запомни одно, и помощник должен сто процентов понимать, что на земли сельхозназначения и лесные угодья — ни шагу. Хватает земель — там стройте жилье. И стройте своими трестами», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул первого».

Эти слова Лукашенко были обращены к губернатору Брестской области Петру Пархомчику.

Глава государства также поручил ему возводить социальные объекты с акцентом на их функциональность и удобство для населения.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Брест Лукашенко посещает электроламповый завод и предприятие, входящее в холдинг «Горизонт».

Вскоре после начала этой командировки президент дал ряд поручений касательно АПК и сделал акцент на том, что нужно обеспечивать дисциплину на производстве.

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