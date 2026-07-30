ЕС утвердил новый транш для Украины на 8,3 миллиарда евро

«В соответствии с предложением Еврокомиссии, в измененном плане по Украине предусмотрены дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией», — говорится в заявлении.
Механизм поддержки Украины заработал 1 марта 2024 года. Он предполагает выделение более 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов на восстановление, реконструкцию и модернизацию страны в период с 2024 по 2027 год.
С момента запуска этого механизма Киев уже получил 6 миллиардов евро в качестве промежуточного финансирования, 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования, а также семь траншей на общую сумму около 21,6 миллиарда евро.
Ранее страны Евросоюза официально одобрили участие Великобритании в масштабной кредитной программе для Украины, сообщает пресс-служба Евросовета. Теперь Киев сможет тратить выделенные средства на закупку вооружений не только у европейских компаний, но и у британских производителей.
Речь идет о рамочном соглашении общим объемом 90 миллиардов евро, рассчитанном на 2026−2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро направят на развитие оборонно-промышленного комплекса, а оставшиеся 30 миллиардов — на прямую финансовую и бюджетную поддержку украинской экономики.