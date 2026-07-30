Хегсет и Нетаньяху обсудили оборонное партнерство США и Израиля

«Члены моей команды, в том числе мой заместитель по политическим делам Элбридж Колби и помощник по связям с общественностью Шон Парнелл, также присоединились ко мне [во время переговоров], чтобы подтвердить прочность нашего оборонного партнерства [с Израилем] и приверженность продвижению наших общих интересов в сфере безопасности», — написал глава Пентагона в X.