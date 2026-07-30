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Хегсет и Нетаньяху обсудили оборонное партнерство США и Израиля

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты состоялась их встреча, на которой обсуждались перспективы расширения двустороннего взаимодействия в оборонной области.

Источник: Reuters

«Члены моей команды, в том числе мой заместитель по политическим делам Элбридж Колби и помощник по связям с общественностью Шон Парнелл, также присоединились ко мне [во время переговоров], чтобы подтвердить прочность нашего оборонного партнерства [с Израилем] и приверженность продвижению наших общих интересов в сфере безопасности», — написал глава Пентагона в X.

Как сообщается, 28 июля Нетаньяху провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Израильский премьер назвал эту встречу «одной из лучших» за все время.

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