Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никол Пашинян анонсировал уход правительства в отставку

Правительство Армении уходит в отставку в воскресенье, 2 августа. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«2 августа в связи с формированием парламента Армении 9-го созыва и в соответствии с Конституцией мы объявим об отставке», — сказал Пашинян на заседании правительства 30 июля.

Он уточнил, что после ухода кабмина в отставку президент страны назначит нового премьер-министра. Решающее слово в этом вопросе остается за парламентским большинством. Кандидатуру парламента глава государства утвердит на высший пост в исполнительной власти.

«Следовательно, сегодня в этом составе мы встречаемся в последний раз», — добавил Никол Пашинян.

Согласно окончательным результатам парламентских выборов, опубликованным 14 июня, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Такой показатель позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения», которую возглавляет владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян, набрала около 23,3% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — более 9,9%.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше