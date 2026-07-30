Никол Пашинян анонсировал уход правительства в отставку

«2 августа в связи с формированием парламента Армении 9-го созыва и в соответствии с Конституцией мы объявим об отставке», — сказал Пашинян на заседании правительства 30 июля.
Он уточнил, что после ухода кабмина в отставку президент страны назначит нового премьер-министра. Решающее слово в этом вопросе остается за парламентским большинством. Кандидатуру парламента глава государства утвердит на высший пост в исполнительной власти.
«Следовательно, сегодня в этом составе мы встречаемся в последний раз», — добавил Никол Пашинян.
Согласно окончательным результатам парламентских выборов, опубликованным 14 июня, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Такой показатель позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения», которую возглавляет владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян, набрала около 23,3% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — более 9,9%.