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«Я недоволен тем, что творится». Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще

Лукашенко недоволен поваленными деревьями в Беловежской пуще.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест в четверг, 30 июля, недоволен поваленными деревьями в Беловежской пуще и потребовал навести там порядке. Об этом сообщает БелТА.

— В Беловежской пуще надо наводить порядок, — заявил глава республики.

По словам Александра Лукашенко, порядок необходимо наводить не только вдоль дороги, над которой он пролетал на вертолете, но и в национальном парке в целом.

— Там очень-очень много поваленных деревьев. Я недоволен тем, что творится в Беловежской пуще, надо порядок наводить, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства заметил, что не может вырубить все поваленные деревья в заповеднике и порубить их на дрова.

Ранее мы узнали, что произошло во время непогоды в Вороновском районе, где ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».

Тем временем Александр Лукашенко сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.

Кроме того, «Минскзеленстрой» объяснил островки из плитки вместо деревьев в центре Минска.

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