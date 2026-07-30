«Я недоволен тем, что творится». Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест в четверг, 30 июля, недоволен поваленными деревьями в Беловежской пуще и потребовал навести там порядке. Об этом сообщает БелТА.
— В Беловежской пуще надо наводить порядок, — заявил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, порядок необходимо наводить не только вдоль дороги, над которой он пролетал на вертолете, но и в национальном парке в целом.
— Там очень-очень много поваленных деревьев. Я недоволен тем, что творится в Беловежской пуще, надо порядок наводить, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заметил, что не может вырубить все поваленные деревья в заповеднике и порубить их на дрова.
Ранее мы узнали, что произошло во время непогоды в Вороновском районе, где ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».
Тем временем Александр Лукашенко сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.
Кроме того, «Минскзеленстрой» объяснил островки из плитки вместо деревьев в центре Минска.