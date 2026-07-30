Пакистан подтвердил продолжение переговоров между США и Ираном

При этом обмен ударами между США и Ираном продолжается. Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о нанесении ударов по целям на иранской территории 30 июля. В Пентагоне подчеркнули, что это стало ответом на атаку иранских сил на американских военных в регионе Ближнего Востока.