Пакистан подтвердил продолжение переговоров между США и Ираном

Официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Тахир Андраби подтвердил: «Переговоры между сторонами ведутся».
По словам дипломата, Исламабад, который взял на себя роль посредника, прилагает максимум усилий. Главная цель — «вернуть стороны к меморандуму о взаимопонимании». Этот документ был подписан еще в июне при участии Пакистана.
При этом обмен ударами между США и Ираном продолжается. Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о нанесении ударов по целям на иранской территории 30 июля. В Пентагоне подчеркнули, что это стало ответом на атаку иранских сил на американских военных в регионе Ближнего Востока.