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Пакистан подтвердил продолжение переговоров между США и Ираном

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не прекращаются, несмотря на активную фазу боестолкновений. Об этом 30 июля заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Тахир Андраби подтвердил: «Переговоры между сторонами ведутся».

По словам дипломата, Исламабад, который взял на себя роль посредника, прилагает максимум усилий. Главная цель — «вернуть стороны к меморандуму о взаимопонимании». Этот документ был подписан еще в июне при участии Пакистана.

При этом обмен ударами между США и Ираном продолжается. Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о нанесении ударов по целям на иранской территории 30 июля. В Пентагоне подчеркнули, что это стало ответом на атаку иранских сил на американских военных в регионе Ближнего Востока.

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