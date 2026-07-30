На выборы в Новосибирской области заявились почти 470 кандидатов

По информации городской администрации, на данный момент на выборы депутатов муниципальных образований было подано заявок от 315 кандидатов политических партий и 154 — в порядке самовыдвижения. Из них зарегистрировано 61 и 23 от каждой категории кандидатов соответственно.
На выборы в Госдуму было подано 34 документов от политической партии, а принято 20. От самовыдвиженцев два, на данный момент их не зарегистрировали.
«18, 19 и 20 сентября по всей стране пройдут выборы депутатов в Госдуму. По информации ЦИК РФ, для участия в них представлен весь политический спектр, в том числе малые партии и кандидаты-самовыдвиженцы», — сообщили в мэрии.