Хоценко назначил зампреда правительства Омской области

"С сегодняшнего дня помимо решения вопросов профильного министерства Ирина Павловна будет курировать деятельность министерства здравоохранения региона и территориального Фонда обязательного медицинского страхования.
Желаю ей успехов и рассчитываю на плодотворный труд на благо жителей Омской области.
Мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин, ранее курировавший деятельность региональных Минтруда и Минздрава, сосредоточится на решении вопросов безопасности региона, взаимодействии Правительства Омской области с правоохранительными органами, Минобороны России и выстраивании эффективной системы по защите региона от БПЛА", — отметил Виталий Хоценко.
Добавим, Ирина Варнавская 4 июля 2012 года назначена заместителем Министра труда и социального развития Омской области. Два года назад, 4 июня 2024 года, назначена Министром труда и социального развития Омской области.
Сейчас у председателя правительства 8 заместителей председателя правительства: Андней Шпиленко, Вадим Чеченко, Денис Цуканов, Алексей Ромахин, Анна Марухина, Карманов Динар, Иван Колесник, Егор Горбатенко. Первых заместителей двое — Дмитрий Ушаков и Рустам Мингазов. Таким образом, Ирина Варнавская станет девятым заместителем.