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Хоценко назначил зампреда правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в четверг, 30 июля 2026 года, о назначении Ирины Варнавской на пост заместителя председателя правительства Омской области — министра труда и социального развития Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

"С сегодняшнего дня помимо решения вопросов профильного министерства Ирина Павловна будет курировать деятельность министерства здравоохранения региона и территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Желаю ей успехов и рассчитываю на плодотворный труд на благо жителей Омской области.

Мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин, ранее курировавший деятельность региональных Минтруда и Минздрава, сосредоточится на решении вопросов безопасности региона, взаимодействии Правительства Омской области с правоохранительными органами, Минобороны России и выстраивании эффективной системы по защите региона от БПЛА", — отметил Виталий Хоценко.

Добавим, Ирина Варнавская 4 июля 2012 года назначена заместителем Министра труда и социального развития Омской области. Два года назад, 4 июня 2024 года, назначена Министром труда и социального развития Омской области.

Сейчас у председателя правительства 8 заместителей председателя правительства: Андней Шпиленко, Вадим Чеченко, Денис Цуканов, Алексей Ромахин, Анна Марухина, Карманов Динар, Иван Колесник, Егор Горбатенко. Первых заместителей двое — Дмитрий Ушаков и Рустам Мингазов. Таким образом, Ирина Варнавская станет девятым заместителем.

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