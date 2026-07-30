КСИР анонсировал возмездие за атаку CENTCOM на иранские города

«Сегодня агрессор будет наказан», — говорится в сообщении.
До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о серии ударов по целям в Иране. Атаку в ночь на 30 июля в CENTCOM назвали прямым ответом на попытку Ирана поразить американские силы, дислоцированные в регионе.
Как передают иранские государственные СМИ, под удар попали несколько городов и стратегических точек. В их числе Абадан и Казерун на юго-западе страны, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.
Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, удары, которые нанесли США, не означают возврата к полномасштабным боевым действиям против Исламской Республики.
На фоне взаимных атак ближневосточные посредники пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров по прекращению огня. Эскалация набирает обороты после серии авиаударов 28 и 29 июля. Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщает: дипломаты стремятся возобновить диалог.