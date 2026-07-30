КСИР анонсировал возмездие за атаку CENTCOM на иранские города

Как передают иранские государственные СМИ, под удар попали несколько городов и стратегических точек. В их числе Абадан и Казерун на юго-западе страны, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.