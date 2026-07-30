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КСИР анонсировал возмездие за атаку CENTCOM на иранские города

Корпус стражей исламской революции анонсировал ответные действия против американских военных объектов на Ближнем Востоке. Удары, по заявлению структуры, будут нанесены позднее 30 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня агрессор будет наказан», — говорится в сообщении.

До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о серии ударов по целям в Иране. Атаку в ночь на 30 июля в CENTCOM назвали прямым ответом на попытку Ирана поразить американские силы, дислоцированные в регионе.

Как передают иранские государственные СМИ, под удар попали несколько городов и стратегических точек. В их числе Абадан и Казерун на юго-западе страны, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, удары, которые нанесли США, не означают возврата к полномасштабным боевым действиям против Исламской Республики.

На фоне взаимных атак ближневосточные посредники пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров по прекращению огня. Эскалация набирает обороты после серии авиаударов 28 и 29 июля. Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщает: дипломаты стремятся возобновить диалог.

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