Пекин назвал ложью сообщения о передаче вооружений Тегерану

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, не вовлечены в иранский конфликт. В противном случае, предупредил он, это обернулось бы для них плохими последствиями. Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал ему обещание не предоставлять оружие Ирану.