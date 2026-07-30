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Пекин назвал ложью сообщения о передаче вооружений Тегерану

Китай официально опроверг информацию о поставках Тегерану крупной партии вооружений. В Пекине назвали ложными сообщения о передаче Ирану нескольких сотен ракетных пусковых установок. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет The Global Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дипломат напомнила, что китайские власти уже неоднократно обозначали свою позицию по иранскому вопросу. Она подчеркнула: «Китай всегда играл конструктивную роль в продвижении мира и деэскалации конфликтов».

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что Иран может получить первую партию китайских ракетных пусковых установок уже в ближайшие месяцы. По данным журналистов, в эту поставку могли войти до 400 единиц техники: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), включая модели QW-12 и FN-16. Стоимость данной партии оценивалась в сумму от $60 до $70 млн.

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, не вовлечены в иранский конфликт. В противном случае, предупредил он, это обернулось бы для них плохими последствиями. Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал ему обещание не предоставлять оружие Ирану.