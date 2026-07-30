ВС РФ нанесли массированный удар по целям Украине

По словам очевидцев, взрывы прогремели практически сразу после того, как в городе включили сирены. Киевский метрополитен опроверг информацию о том, что пассажиров не пускали на станцию во время атаки. При этом в подземке подтвердили, что доступ был открыт только после объявления воздушной тревоги, на что и жаловались жители города.