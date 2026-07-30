Более 65% обращений, направленных главе Красноярска, отработано

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам весенних открытых встреч мэра Красноярска Сергея Верещагина с горожанами поступило 1179 вопросов.
На сегодняшний день из них решено 65% вопросов, каждый из которых находится на личном контроле главы города.
Наиболее острые темы касались работы управляющих компаний, вывоза мусора, обустройства новых площадок ТКО, ремонта дорог, благоустройства территорий и не только.
Так, в Железнодорожном районе красноярцы просили отремонтировать проезд рядом с домом 1 г по улице Калинина.
«Раньше здесь были большие ямы, плитка тротуарная сползала вниз, в дождь ни на машине, ни пешком пройти по этой дороге было невозможно. Сейчас всё сделали, ровный асфальт, стало комфортно, нам нравится. Очень благодарны, что нас услышали и сделали всё качественно и быстро», — отметила местная жительница Надежда Мабетова.
По просьбам жителей на перекрёстке улиц Линейной и Абытаевской установили новый светофор. Кроме того, ведётся подготовка к переносу и обустройству соседнего пешеходного перехода ближе к улице Караульной.
«Нерегулируемый переход немного неудачно расположен здесь. Он будет ликвидирован. Здесь организуем регулируемый объект в границах перекрёстка улиц Линейной — Караульной. Планируем осуществить эти работы в 2027-ом году во время ремонтно-строительного сезона», — рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Роман Веретнов.
В то же время в Ленинском районе решена другая транспортная проблема. Отремонтирована дорога к посёлку Берёзовка. Здесь уложили 2,5 км нового покрытия, площадью 22 тысячи квадратных метров.
Теперь улица Рязанская стала удобнее и безопаснее для местных жителей. А собственники дома № 30 на ул. Крупской жаловались на нехватку контейнеров для мусора и на затопление территории после осадков.
Сейчас на месте установили новые ёмкости для отходов, подняли уровень тротуара, чтобы площадку у дома не заливало дождевой водой.
«Мы не ожидали, что так быстро всё сделают. Дожди, когда идут, ничего не топит. Мы довольны», — поделилась председатель дома № 30 по улице Крупской, Нина Богданова.
Ещё одним ярким примером положительных изменений стал виадук на улице Авиаторов. Ранее переход был популярным местом для размещения несанкционированной рекламы. По инициативе жителей и при поддержке Сергея Верещагина было принято решение дать объекту «вторую жизнь».
Сейчас бойцы трудового отряда главы города превращают серые стены в арт-объект с изображением подводного мира.
Сергей Верещагин лично регулярно выезжает в новые территории муниципального округа — посёлки Минино, Элита, Берёзовка, Солонцы, Бугачёво и другие населённые пункты. В середине июля состоялся первый онлайн-приём граждан.
«Ориентация на запросы жителей — один из главных для меня приоритетов в работе. Есть ряд вопросов, которые требуют детальной проработки и дополнительного финансирования. На контроле каждое обращение и работа по ним. Наша задача сделать все районы большого Красноярска комфортнее для жителей», — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Этой весной в диалоге с мэром в семи районах города приняли участие почти 1200 человек. Следующая серия открытых встреч главы с жителями краевого центра стартует в октябре.