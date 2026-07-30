Более 65% обращений, направленных главе Красноярска, отработано

«Раньше здесь были большие ямы, плитка тротуарная сползала вниз, в дождь ни на машине, ни пешком пройти по этой дороге было невозможно. Сейчас всё сделали, ровный асфальт, стало комфортно, нам нравится. Очень благодарны, что нас услышали и сделали всё качественно и быстро», — отметила местная жительница Надежда Мабетова.​