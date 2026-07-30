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Турция перебросила пять истребителей F-16 в Эстонию для миссии НАТО

Пять истребителей F-16 переброшены Турцией в Эстонию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Как сообщили журналистам в Министерстве обороны республики, миссия продлится с 1 августа по 30 ноября.

Источник: U.S. Air Force

«В рамках миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства стран Балтии в период с 1 августа по 30 ноября 2026 года завершена переброска наших пяти истребителей F-16 и личного состава на авиабазу Амари в Эстонии», — отметили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что Турция примет миссию НАТО от Португалии, церемония состоится в пятницу, 31 июля. «В ходе миссии наши подразделения будут способствовать обеспечению безопасности воздушного пространства стран Балтии в рамках совместных мероприятий НАТО по противовоздушной обороне и поддерживать безопасность воздушного пространства альянса, круглосуточно выполняя обязанности по реагированию на чрезвычайные ситуации», — сказали в министерстве.

Ранее, в декабре, агентство Bloomberg сообщало, что НАТО обратилась к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше запланированного срока. Утверждалось, что альянс намерен использовать истребители в миссии Baltic Air Policing и провести ротацию в Эстонии в период с августа по декабрь 2026 года. Турецкие ВВС патрулировали воздушное пространство Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года и Румынии с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

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