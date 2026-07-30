Пашинян объяснил, когда Армения проведет референдум о ЕАЭС и ЕС

«Россия хочет, чтобы мы сегодня решили вопрос альтернативы, но мы сегодня на этапе формирования альтернативы. Сейчас мы не можем поставить вопрос перед нашим народом. Для этого Армения хотя бы должна обратиться с заявкой о вступлении или иметь статус кандидата. Тогда проведение референдума будет логичным и необходимым», — пояснил глава правительства.
Пашинян связал возникшие сложности с экспортом армянских товаров в Россию и на рынки ЕАЭС с тем, что Армения решила обзавестись политическими и экономическими альтернативами. Ранее, по его словам, такого не было.
«Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Францией, Голландией. В прошлом Армения не имела или не могла иметь такие отношения с другими партнерами. Проблема в этом. Я не могу говорить о чувствах России. Но могу сказать, что Россия видит проблему именно в этом — или отношения должны быть эксклюзивными, или их не должно быть. Мы говорим об обратном», — заявил Пашинян.
Премьер также затронул тему безопасности. Он напомнил, что в 2022 году Армения была достойным партнером, однако, по его словам, ОДКБ не выполнила свои обязательства, и российские миротворцы в Карабахе тоже «не выполнили обязательства». Пашинян выразил недоумение в связи с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который спросил: «А кому нужна Армения?».
27 июля Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону заявление, принятое лидерами стран ЕАЭС по Армении, а также необходимость скорейшего проведения в республике референдума. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор касался двусторонних отношений и стал продолжением понимания, зафиксированного в недавнем заявлении глав государств союза. Песков уточнил, что стороны подчеркнули «необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того — определиться, в какую сторону армяне хотят идти».