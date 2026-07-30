Пашинян объяснил, когда Армения проведет референдум о ЕАЭС и ЕС

«Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Францией, Голландией. В прошлом Армения не имела или не могла иметь такие отношения с другими партнерами. Проблема в этом. Я не могу говорить о чувствах России. Но могу сказать, что Россия видит проблему именно в этом — или отношения должны быть эксклюзивными, или их не должно быть. Мы говорим об обратном», — заявил Пашинян.