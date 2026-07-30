Политолог: почему конфликт с Навроцким невыгоден Зеленскому

Ранее бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Зеленский нарушил дипломатический протокол во время своего визита в страну. По его словам, украинский лидер не встретился с Навроцким. После переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский прилетел в Люблин и провел встречу только с польским премьер-министром Дональдом Туском.