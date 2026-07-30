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Политолог: почему конфликт с Навроцким невыгоден Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий способен помешать Владимиру Зеленскому удержаться у власти во время будущих выборов на Украине. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что польский лидер может сделать ставку на альтернативную кандидатуру. Например, на бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что уже давно циркулируют слухи о желании определенных сил заменить Зеленского на другую фигуру. В этой ситуации конфликт с Навроцким для украинского президента крайне невыгоден, ведь Варшава способна поучаствовать в смене режима, говорит эксперт.

Политолог уверен, что команда польского президента будет поддерживать кого угодно, только не Зеленского. При этом, по его словам, Великобритания, скорее всего, сделает ставку на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Польша — на Федорова, а США, вероятно, попробуют провести в президенты депутата Верховной Рады Анну Скороход.

«На сегодняшний момент, если кто и будет поддерживать Зеленского, то это Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Но и это тоже далеко не факт», — подчеркнул Перенджиев.

Ранее бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Зеленский нарушил дипломатический протокол во время своего визита в страну. По его словам, украинский лидер не встретился с Навроцким. После переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский прилетел в Люблин и провел встречу только с польским премьер-министром Дональдом Туском.

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