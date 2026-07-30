Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака ВСУ на Таганрог 30 июля: что известно

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что силы ПВО уничтожили БПЛА врага над городом.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

На Таганрог днём 30 июля 2026 года совершена воздушная атака ВСУ. Идёт эвакуация жителей.

Что известно к этому часу, выяснил rostov.aif.ru.

Работа сапёров и оцепление.

Как сообщила утром глава Таганрога Светлана Камбулова, на месте обнаружения обломков БПЛА продолжают работать все оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия.

К работе готовятся сапёры. На время действий взрывотехников организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков. Сотрудники экстренных служб на месте подскажут, куда пройти.

«Прошу строго соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, не подходить к оцеплению», — прокомментировала Светлана Камбулова. Она призвала жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Градоначальница также напомнила о действующих правилах и запретах. Категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или по телефону 112.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!» — добавила она.

Позже стало известно, что силами ПВО Минобороны над городом были уничтожены вражеские беспилотники. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Последствия атаки в области.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки беспилотников ВСУ на регион 30 июля 2026 года. В небе над областью уничтожено более четырёх десятков украинских БПЛА.

Атаке подверглись город Таганрог и восемь районов: Кашарский, Миллеровский, Красносулинский, Шолоховский, Чертковский, Азовский, Аксайский и Тарасовский.

В Неклиновском районе зафиксированы повреждения частной инфраструктуры. Так, в селе Русская Слободка ударом обломков выбиты два окна в жилом доме, а в селе Марьевка повреждены кровля и остекление.

Днём 30 июля после ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область жители разных городов стали сообщать о сильном грохоте в небе. В частности, о громких звуках заявили жители одного из пригородов донской столицы. Кроме того, грохот был слышен и в одном из районов самого Ростова.

Добавим, сейчас в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Напомним, накануне, 29 июля, атака ВСУ была совершена на Ростовскую область. В результате в Таганроге погибла женщина.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше