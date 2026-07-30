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Александр Новак и Вениамин Кондратьев обсудили ситуацию с топливом на Кубани

Новак встретился с губернатором Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Главной темой переговоров стала ситуация на региональном рынке нефтепродуктов.

Участники встречи оценили текущие запасы топлива в крае, состояние логистических маршрутов и работу заправочной инфраструктуры. Отдельно обсудили загрузку АЗС и доступность нефтепродуктов для жителей региона. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Особое внимание уделили топливоснабжению сельхозтоваропроизводителей. Для Кубани этот вопрос особенно важен в период уборочной кампании, когда аграриям необходимо обеспечить бесперебойную работу техники.

Кроме того, Александр Новак и Вениамин Кондратьев рассмотрели мониторинг цен на топливо в Краснодарском крае и меры для стабильного снабжения региона нефтепродуктами.

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