Александр Новак и Вениамин Кондратьев обсудили ситуацию с топливом на Кубани

Заместитель председателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Главной темой переговоров стала ситуация на региональном рынке нефтепродуктов.
Участники встречи оценили текущие запасы топлива в крае, состояние логистических маршрутов и работу заправочной инфраструктуры. Отдельно обсудили загрузку АЗС и доступность нефтепродуктов для жителей региона. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.
Особое внимание уделили топливоснабжению сельхозтоваропроизводителей. Для Кубани этот вопрос особенно важен в период уборочной кампании, когда аграриям необходимо обеспечить бесперебойную работу техники.
Кроме того, Александр Новак и Вениамин Кондратьев рассмотрели мониторинг цен на топливо в Краснодарском крае и меры для стабильного снабжения региона нефтепродуктами.