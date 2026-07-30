Губернатор Беспрозванных не планирует уходить в Госдуму или Заксобрание

«Мы здесь, на территории, реализуем поставленные президентом задачи по развитию региона, обеспечению безопасности и социальной защищённости жителей. Безусловно, ответственность за реализацию всех этих направлений, за выполнение наказов избирателей и реализацию Народной программы лежит на мне, как на главе региона, — отметил Беспрозванных. — Перед представителями региона, которые получат большинство голосов избирателей на выборах, будет стоять важная задача в части привлечения федеральной поддержки для региона по разным направлениям, отстаивания интересов жителей региона на федеральном уровне».