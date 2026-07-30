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Губернатор Беспрозванных не планирует уходить в Госдуму или Заксобрание

Он намерен остаться на посту главы Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных не планирует оставлять свой пост и переходить в Госдуму или Законодательное собрание региона в случае победы на выборах в Единый день голосования. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили несколько источников. Сам Алексей Беспрозванных сообщил, что возглавил список «Единой России» на выборах, чтобы «поддержать команду».

«Практика, когда глава региона возглавляет список региональной группы, не новая, — сообщил губернатор. — Это в первую очередь расценивается как усиление позиций регионального списка и поддержка команды». По его словам, такую ситуацию правильнее расценивать «как отображение вертикали власти».

«Мы здесь, на территории, реализуем поставленные президентом задачи по развитию региона, обеспечению безопасности и социальной защищённости жителей. Безусловно, ответственность за реализацию всех этих направлений, за выполнение наказов избирателей и реализацию Народной программы лежит на мне, как на главе региона, — отметил Беспрозванных. — Перед представителями региона, которые получат большинство голосов избирателей на выборах, будет стоять важная задача в части привлечения федеральной поддержки для региона по разным направлениям, отстаивания интересов жителей региона на федеральном уровне».

Напомним, Алексей Беспрозванных возглавил на выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Калининградской области списки «Единой России».

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