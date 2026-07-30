Беларусь и Шри-Ланка проведут бизнес-форум до конца года

В мае министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Херат с официальным визитом посетил Минск и провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе встречи президент заявил, что Шри-Ланке может быть интересен опыт в области промышленности и сельского хозяйства, отметив, что «все, чем мы богаты, вы можете располагать».