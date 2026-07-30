Беларусь и Шри-Ланка проведут бизнес-форум до конца года

В четверг состоялась рабочая встреча заместителя директора Национального центра поддержки экспорта Евгения Русака с генеральным секретарем Цейлонской торговой палаты Шираном Фернандо.
Главной темой переговоров стало оживление деловых связей между Беларусью и Шри-Ланкой, а также налаживание прямых коммуникаций между предпринимательскими кругами обеих стран.
Участники встречи выделили ряд перспективных направлений для двустороннего партнерства: агропромышленный комплекс, машиностроение, производство удобрений, фармацевтика, сфера IT, туризм и образовательные услуги.
По итогам переговоров стороны договорились о реализации совместных мероприятий, которые помогут бизнесу двух стран лучше изучить рыночные возможности друг друга.
«В качестве одной из ключевых инициатив рассматривается организация двустороннего бизнес-форума до конца текущего года», — рассказали в Национальном центре поддержки экспорта.
Представители Национального центра поддержки экспорта и Цейлонской торговой палаты подтвердили свою заинтересованность в углублении практического взаимодействия, запуске совместных проектов и росте объемов взаимной торговли.
Двустороннее сотрудничество.
В мае министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Херат с официальным визитом посетил Минск и провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе встречи президент заявил, что Шри-Ланке может быть интересен опыт в области промышленности и сельского хозяйства, отметив, что «все, чем мы богаты, вы можете располагать».
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки отметил, что страны взаимодействуют друг с другом с 2000 года, и высказал надежду, что стороны смогут продвинуться в развитии двусторонних отношений.
Также с 25 мая Шри-Ланка начала бесплатно предоставлять визы белорусским гражданам.