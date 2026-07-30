Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что его жизнь начинается с телевизора

Лукашенко признался, что его жизнь начинается с телевизора, и сказал, что очень любит.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его жизнь начинается с телевизора, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Во время рабочего совещания в Бресте глава государства начал с горячей темы — уборочной кампании. При этом Лукашенко признался, что любит больше всего.

— Некоторые «специалисты» говорят, что президент больше любит сельское хозяйство. Я действительно очень люблю сельское хозяйство. Но промышленность не меньше, — уверил он.

Лидер страны сказал, что ему особенно нравится направление промышленности, где он присутствует в данной командировке. А еще он признался, с чего начинается президентский день:

— Моя жизнь, как и у каждого у вас, начинается с телевизора.

Резюмируя, Лукашенко констатировал, что страна будет жить тогда, когда будет жить промышленность. И пояснил, что от промышленности экономика имеет основные результаты.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше