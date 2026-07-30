Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его жизнь начинается с телевизора, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Во время рабочего совещания в Бресте глава государства начал с горячей темы — уборочной кампании. При этом Лукашенко признался, что любит больше всего.
— Некоторые «специалисты» говорят, что президент больше любит сельское хозяйство. Я действительно очень люблю сельское хозяйство. Но промышленность не меньше, — уверил он.
Лидер страны сказал, что ему особенно нравится направление промышленности, где он присутствует в данной командировке. А еще он признался, с чего начинается президентский день:
— Моя жизнь, как и у каждого у вас, начинается с телевизора.
Резюмируя, Лукашенко констатировал, что страна будет жить тогда, когда будет жить промышленность. И пояснил, что от промышленности экономика имеет основные результаты.