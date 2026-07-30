Принципиально новая система ПВО конструируется в России

Евгений Поддубный выделил три важных условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений. «Как только три условия начинают работать, проблема беспилотников вражеских сильно снижается. Мы сейчас наращиваем и производство перехватчиков, отрабатываем взаимодействие. Как мне кажется, взаимодействие — это ключевой момент», — добавил военкор.