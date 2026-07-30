Принципиально новая система ПВО конструируется в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рассказал военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.
По его словам, в систему добавляются не предполагавшиеся до этого элементы. Речь, в частности, идет об эшелонированных мобильных огневых группах различного подчинения, у которых будет различные задачи.
Они работают по разным высотам, разным целям и выстраиваются таким образом, чтобы в целом находиться на маршрутах пролета беспилотников.
Евгений Поддубный выделил три важных условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений. «Как только три условия начинают работать, проблема беспилотников вражеских сильно снижается. Мы сейчас наращиваем и производство перехватчиков, отрабатываем взаимодействие. Как мне кажется, взаимодействие — это ключевой момент», — добавил военкор.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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