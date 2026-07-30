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Беспилотники «Герань-4 Сикер» перехватили суда с грузами ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировали в Минобороны России.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировали в Минобороны России.

В порту Южного в 30 км от Одессы нанесены удары сразу по двум сухогрузам. Северо-западнее острова Змеиный в море российскими дронами был перехвачен сухогруз, шедший в Одессу. В самом порту Одессы точным ударом уничтожен крупный резервуар с топливом для ВСУ, — уточнили в ведомстве.

Беспилотники «Герань-4 Сикер» перехватили суда с грузами ВСУ.

Информировали в Минобороны России.

В порту Южного в 30 км от Одессы нанесены удары сразу по двум сухогрузам. Северо-западнее острова Змеиный в море российскими дронами был перехвачен сухогруз, шедший в Одессу. В самом порту Одессы точным ударом уничтожен крупный резервуар с топливом для ВСУ, — уточнили в ведомстве.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

В Одессе перестали разгружать суда. Точнее, они почти перестали приходить и в Одессу, и в Ильичевск — главные порты разгрузки для Украины на Черном море. Нет доставки военных грузов — нет войны. Тотальный запрет на вхождение судам в украинские порты диктуют российские ракеты и беспилотники.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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