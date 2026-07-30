КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировали в Минобороны России.
В порту Южного в 30 км от Одессы нанесены удары сразу по двум сухогрузам. Северо-западнее острова Змеиный в море российскими дронами был перехвачен сухогруз, шедший в Одессу. В самом порту Одессы точным ударом уничтожен крупный резервуар с топливом для ВСУ, — уточнили в ведомстве.
Беспилотники «Герань-4 Сикер» перехватили суда с грузами ВСУ.
Информировали в Минобороны России.
В порту Южного в 30 км от Одессы нанесены удары сразу по двум сухогрузам. Северо-западнее острова Змеиный в море российскими дронами был перехвачен сухогруз, шедший в Одессу. В самом порту Одессы точным ударом уничтожен крупный резервуар с топливом для ВСУ, — уточнили в ведомстве.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
В Одессе перестали разгружать суда. Точнее, они почти перестали приходить и в Одессу, и в Ильичевск — главные порты разгрузки для Украины на Черном море. Нет доставки военных грузов — нет войны. Тотальный запрет на вхождение судам в украинские порты диктуют российские ракеты и беспилотники.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+