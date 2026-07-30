Беспилотники «Герань-4 Сикер» перехватили суда с грузами ВСУ.

В Одессе перестали разгружать суда. Точнее, они почти перестали приходить и в Одессу, и в Ильичевск — главные порты разгрузки для Украины на Черном море. Нет доставки военных грузов — нет войны. Тотальный запрет на вхождение судам в украинские порты диктуют российские ракеты и беспилотники.