Глава Кушвы Михаил Слепухин ушел в отставку

В четверг, 30 июля, в Кушве досрочно покинул пост глава муниципального округа Михаил Слепухин. В отставку он ушел по собственному желанию. Его заявление было рассмотрено депутатами Думы Кушвинского муниципального округа.
— Депутаты Думы поблагодарили Михаила Владимировича Слепухина за многолетний труд и плодотворное сотрудничество в интересах жителей Кушвинского муниципального округа и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности, — сообщают в администрации Кушвинского муниципального округа.
Добавим, что Михаил Слепухин руководил Кушвой 13 лет — с 2013 года.