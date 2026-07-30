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Глава Кушвы Михаил Слепухин ушел в отставку

Михаил Слепухин, руководивший Кушвой 13 лет, ушел в отставку.

Источник: с личной страницы Михаила Слепухина в VK

В четверг, 30 июля, в Кушве досрочно покинул пост глава муниципального округа Михаил Слепухин. В отставку он ушел по собственному желанию. Его заявление было рассмотрено депутатами Думы Кушвинского муниципального округа.

— Депутаты Думы поблагодарили Михаила Владимировича Слепухина за многолетний труд и плодотворное сотрудничество в интересах жителей Кушвинского муниципального округа и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности, — сообщают в администрации Кушвинского муниципального округа.

Добавим, что Михаил Слепухин руководил Кушвой 13 лет — с 2013 года.