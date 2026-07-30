ABC News: Нетаньяху рассказал о трех вариантах действий у Трампа по Ирану

После встречи Нетаньяху в интервью американскому каналу ABC News сказал, что у Трампа есть три варианта действий. Первый — дипломатическим путем заключить сделку с Ираном. Второй — продолжить экономическое давление на Тегеран и блокаду связанных с Ираном судов в Ормузском проливе. Третий — начать активные военные действия, включая массированные удары и наземную операцию в Иране.