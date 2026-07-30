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ABC News: Нетаньяху рассказал о трех вариантах действий у Трампа по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме впервые с начала войны на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран обсудили возможные варианты действий в отношении Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После встречи Нетаньяху в интервью американскому каналу ABC News сказал, что у Трампа есть три варианта действий. Первый — дипломатическим путем заключить сделку с Ираном. Второй — продолжить экономическое давление на Тегеран и блокаду связанных с Ираном судов в Ормузском проливе. Третий — начать активные военные действия, включая массированные удары и наземную операцию в Иране.

Нетаньяху отмел предположения о том, что на встрече в Белом доме он пытался убедить Трампа возобновить удары по Ирану.

Это неправда. Это карикатурная подача информации. На самом деле мы рассмотрели все три варианта. Я считаю, что мы сделали это открыто, как друзья и союзники. И это будет его решение.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

При этом накануне израильский премьер заявил, что дипломатическое решение конфликта маловероятно, напоминает американский канал. В интервью ABC днем позже Нетаньяху сказал: «Я скептически отношусь к методам работы Ирана… Может ли это измениться при достаточном дипломатическом и экономическом давлении [на Тегеран]? Попробуйте!».

По словам Нетаньяху, его цель состоит в том, чтобы гарантировать, что «у Ирана с его нынешним режимом не будет ядерного оружия». Он подчеркнул, что в этом они с Трампом «солидарны».

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