ABC News: Нетаньяху рассказал о трех вариантах действий у Трампа по Ирану

После встречи Нетаньяху в интервью американскому каналу ABC News сказал, что у Трампа есть три варианта действий. Первый — дипломатическим путем заключить сделку с Ираном. Второй — продолжить экономическое давление на Тегеран и блокаду связанных с Ираном судов в Ормузском проливе. Третий — начать активные военные действия, включая массированные удары и наземную операцию в Иране.
Нетаньяху отмел предположения о том, что на встрече в Белом доме он пытался убедить Трампа возобновить удары по Ирану.
Это неправда. Это карикатурная подача информации. На самом деле мы рассмотрели все три варианта. Я считаю, что мы сделали это открыто, как друзья и союзники. И это будет его решение.
При этом накануне израильский премьер заявил, что дипломатическое решение конфликта маловероятно, напоминает американский канал. В интервью ABC днем позже Нетаньяху сказал: «Я скептически отношусь к методам работы Ирана… Может ли это измениться при достаточном дипломатическом и экономическом давлении [на Тегеран]? Попробуйте!».
По словам Нетаньяху, его цель состоит в том, чтобы гарантировать, что «у Ирана с его нынешним режимом не будет ядерного оружия». Он подчеркнул, что в этом они с Трампом «солидарны».