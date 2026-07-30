Эксперт раскрыл, почему план Купера по Ирану может не сработать

План командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера предполагает нанесение Ирану масштабного ущерба, несопоставимого с предыдущими ударами. Цель — лишить Тегеран возможности проводить эффективные атаки, поясняет эксперт. Такой подход объясним — у Вашингтона осталось не так много боеприпасов, и долгая война с Тегераном ему просто не по силам.
Однако эффективность этого сценария под вопросом, так как Иран вполне может ожидать такого развития событий и, скорее всего, подготовился к нему, рассказывает политолог.
Ракетные установки Ирана зачастую являются мобильными. Иран может прятать их в подземных укрытиях во время массированных ударов. В этом плане идея Купера может оказаться не настолько эффективной, насколько он пытается ее продать Трампу.
В конечном счете Трампу предстоит выбор — будут ли США наносить ограниченные удары или же пойдут по пути Купера, считает собеседник Новостей Mail.
Пока сложно спрогнозировать, что выберет Трамп. Но в целом, он сохраняет запал для эскалации конфликта.
США усиливают давление на Иран, вынуждая страны Залива включаться в войну с Ираном. Страны Залива понимают, что им нужно делать выбор, и что Иран долгое время будет долгое время источником риска — то есть негативно влиять на инвестиционную привлекательность (региона. — Прим. ред.).
По мнению эксперта, Иран тоже стремится расширить географию конфликта, активно задействуя прокси-группировки и нанося прямые удары по объектам в странах Персидского залива.
План Купера может понравиться Трампу, но американский президент пока еще не списывает со счетов возможность завершения конфликта дипломатическим путем, резюмирует Пятибратов. В это время сам конфликт становится все более масштабным и сложным, а значит, завершить его дипломатическим путем, становится все более проблематично.
Ранее план главы Центрального командования США Купера раскрыла газета The Wall Street Journal. Источники издания сообщили, что план адмирала включает в себя серию интенсивных авиаударов по Ирану продолжительностью от 10 до 14 дней. По замыслу Купера, такой сценарий позволит обезопасить судоходство в Ормузском проливе и сократить расход американских ракет-перехватчиков за счет уничтожения пусковых установок противника. Отмечается, что инициативу Купера уже поддержал глава Пентагона Пит Хегсет.