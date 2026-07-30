Эксперт раскрыл, почему план Купера по Ирану может не сработать

План Купера может понравиться Трампу, но американский президент пока еще не списывает со счетов возможность завершения конфликта дипломатическим путем, резюмирует Пятибратов. В это время сам конфликт становится все более масштабным и сложным, а значит, завершить его дипломатическим путем, становится все более проблематично.