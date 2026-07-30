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Эксперт раскрыл, почему план Купера по Ирану может не сработать

Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил план масштабной воздушной кампании против Ирана, включающий в себя от 10 до 14 дней интенсивных авиаударов для значительного ослабления или уничтожения ракетного потенциала страны. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов рассказал Новостям Mail, поддержит ли эту инициативу американский президент Дональд Трамп и какие еще сценарии остаются в арсенале США.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

План командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера предполагает нанесение Ирану масштабного ущерба, несопоставимого с предыдущими ударами. Цель — лишить Тегеран возможности проводить эффективные атаки, поясняет эксперт. Такой подход объясним — у Вашингтона осталось не так много боеприпасов, и долгая война с Тегераном ему просто не по силам.

Однако эффективность этого сценария под вопросом, так как Иран вполне может ожидать такого развития событий и, скорее всего, подготовился к нему, рассказывает политолог.

Ракетные установки Ирана зачастую являются мобильными. Иран может прятать их в подземных укрытиях во время массированных ударов. В этом плане идея Купера может оказаться не настолько эффективной, насколько он пытается ее продать Трампу.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

В конечном счете Трампу предстоит выбор — будут ли США наносить ограниченные удары или же пойдут по пути Купера, считает собеседник Новостей Mail.

Пока сложно спрогнозировать, что выберет Трамп. Но в целом, он сохраняет запал для эскалации конфликта.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Политолог отмечает, что война на Ближнем Востоке выходит за рамки противостояния Израиля и США против Ирана. Втягиваются новые акторы — Саудовская Аравия становится активнее, ОАЭ включаются в конфликт.

США усиливают давление на Иран, вынуждая страны Залива включаться в войну с Ираном. Страны Залива понимают, что им нужно делать выбор, и что Иран долгое время будет долгое время источником риска — то есть негативно влиять на инвестиционную привлекательность (региона. — Прим. ред.).

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

По мнению эксперта, Иран тоже стремится расширить географию конфликта, активно задействуя прокси-группировки и нанося прямые удары по объектам в странах Персидского залива.

План Купера может понравиться Трампу, но американский президент пока еще не списывает со счетов возможность завершения конфликта дипломатическим путем, резюмирует Пятибратов. В это время сам конфликт становится все более масштабным и сложным, а значит, завершить его дипломатическим путем, становится все более проблематично.

Ранее план главы Центрального командования США Купера раскрыла газета The Wall Street Journal. Источники издания сообщили, что план адмирала включает в себя серию интенсивных авиаударов по Ирану продолжительностью от 10 до 14 дней. По замыслу Купера, такой сценарий позволит обезопасить судоходство в Ормузском проливе и сократить расход американских ракет-перехватчиков за счет уничтожения пусковых установок противника. Отмечается, что инициативу Купера уже поддержал глава Пентагона Пит Хегсет.

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