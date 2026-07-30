NYT: планы США по Ирану снизят запасы ракет до критически низких

Газета пишет, что во время обсуждения плана генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, подчеркнул, что несмотря на возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, это приведет к серьезному уменьшению количества перехватчиков, доступных Центральному командованию.
По данным издания, адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США (CENTCOM), заявил, что если военные действия не будут возобновлены, удары в районе Ормузского пролива необходимо прекратить, поскольку они достигли максимальной операционной эффективности.