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NYT: планы США по Ирану снизят запасы ракет до критически низких

Руководство вооруженных сил США отмечает, что возобновление и расширение военной операции против Ирана приведет к резкому сокращению запасов ракет-перехватчиков до критически низкого уровня, сообщает New York Times, ссылаясь на осведомленных источников.

Источник: Reuters

Газета пишет, что во время обсуждения плана генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, подчеркнул, что несмотря на возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, это приведет к серьезному уменьшению количества перехватчиков, доступных Центральному командованию.

По данным издания, адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США (CENTCOM), заявил, что если военные действия не будут возобновлены, удары в районе Ормузского пролива необходимо прекратить, поскольку они достигли максимальной операционной эффективности.

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