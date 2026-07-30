NYT: планы США по Ирану снизят запасы ракет до критически низких

Газета пишет, что во время обсуждения плана генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, подчеркнул, что несмотря на возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, это приведет к серьезному уменьшению количества перехватчиков, доступных Центральному командованию.