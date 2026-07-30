На Украине проходят массовые обыски в ТЦК из-за коррупции

Он также указал на коррупционную составляющую таких задержаний. Как утверждает омбудсмен, выйти из автобуса ТЦК сразу после задержания можно за взятку в размере $10 тыс., а покинуть военкомат — уже за $20 тыс. В результате на фронт, по его словам, отправляют прежде всего тех, кто не смог «откупиться».