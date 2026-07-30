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СМИ: на встречу с Трампом Нетаньяху принес карты, чтобы пожаловаться на Турцию

По словам израильского дипломата, во время полуторачасовой встречи с Дональдом Трампом в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продемонстрировал карты, якобы опровергающие призывы к выводу израильских войск с территории Сирии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильская газета The Times of Israel пишет, что Нетаньяху поднял вопрос о присутствии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии в связи с личными требованиями Трампа о выводе израильских военных из этой страны и соседнего Ливана. На встрече Нетаньяху показал Трампу карты, на которых видно, что Турция контролирует около 5% территории Сирии, в то время как Израиль — лишь около 0,1%.

У Трампа есть определенные представления, и, если их не менять, они становятся незыблемыми. Поэтому нужно показать [ему] факты — желательно в наглядной форме. Такие презентации имеют больший вес, чем то, что он слышит из других источников.

израильский дипломат

Собеседник добавил, что это одна из причин, по которой Нетаньяху решил представить информацию на картах.

По данным газеты The Jerusalem Post, Нетаньяху утверждал, что присутствие Израиля в Сирии направлено на противодействие угрозам со стороны Ирана, «Хезболлы», движения «Исламский джихад Палестины»* и других организаций, которые Израиль считает террористическими.

При этом The Times of Israel подчеркивает, что Турция контролирует сирийскую территорию с согласия сирийского правительства, а Израиль — нет.

Однако Нетаньяху настаивал на том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится восстановить Османскую империю, и вновь выразил несогласие с потенциальной продажей Анкаре американских истребителей F-35. За день до встречи с израильским премьером Трамп заявил журналистам, что никто, включая Нетаньяху, не может диктовать ему, кому продавать оружие.

* Движение признано в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена

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