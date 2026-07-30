СМИ: на встречу с Трампом Нетаньяху принес карты, чтобы пожаловаться на Турцию

Израильская газета The Times of Israel пишет, что Нетаньяху поднял вопрос о присутствии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии в связи с личными требованиями Трампа о выводе израильских военных из этой страны и соседнего Ливана. На встрече Нетаньяху показал Трампу карты, на которых видно, что Турция контролирует около 5% территории Сирии, в то время как Израиль — лишь около 0,1%.