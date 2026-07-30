СМИ: на встречу с Трампом Нетаньяху принес карты, чтобы пожаловаться на Турцию

Израильская газета The Times of Israel пишет, что Нетаньяху поднял вопрос о присутствии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии в связи с личными требованиями Трампа о выводе израильских военных из этой страны и соседнего Ливана. На встрече Нетаньяху показал Трампу карты, на которых видно, что Турция контролирует около 5% территории Сирии, в то время как Израиль — лишь около 0,1%.
У Трампа есть определенные представления, и, если их не менять, они становятся незыблемыми. Поэтому нужно показать [ему] факты — желательно в наглядной форме. Такие презентации имеют больший вес, чем то, что он слышит из других источников.
Собеседник добавил, что это одна из причин, по которой Нетаньяху решил представить информацию на картах.
Однако Нетаньяху настаивал на том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится восстановить Османскую империю, и вновь выразил несогласие с потенциальной продажей Анкаре американских истребителей F-35. За день до встречи с израильским премьером Трамп заявил журналистам, что никто, включая Нетаньяху, не может диктовать ему, кому продавать оружие.
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