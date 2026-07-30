В Совфеде ответили на жалобы Зеленского на удары ВС РФ по Киеву

Джабаров уверен, что у Киева есть простой выход из ситуации. «Зеленский играет в опасную игру. Войну с Россией можно прекратить очень быстро, об этом и Песков недавно сказал. Достаточно Зеленскому выйти с предложением о прекращении войны и сесть с нами за стол переговоров. Кстати, условия переговоров он знает, мы неоднократно озвучивали и украинской стороне, американским посредникам и так далее. А он пытается втянуть весь мир в огромную бойню», — заявил собеседник «Ленты.ру».