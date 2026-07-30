В Совфеде ответили на жалобы Зеленского на удары ВС РФ по Киеву

Поводом для комментария стало заявление Владимира Зеленского после ночной атаки ВС России. Украинский президент назвал «защиту от российской ракетной угрозы важнейшей задачей» и отметил, что «все партнеры знают, как и чем они могут помочь».
Джабаров уверен, что у Киева есть простой выход из ситуации. «Зеленский играет в опасную игру. Войну с Россией можно прекратить очень быстро, об этом и Песков недавно сказал. Достаточно Зеленскому выйти с предложением о прекращении войны и сесть с нами за стол переговоров. Кстати, условия переговоров он знает, мы неоднократно озвучивали и украинской стороне, американским посредникам и так далее. А он пытается втянуть весь мир в огромную бойню», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Политик считает, что Зеленский делает ставку на прямое столкновение Европы и России. Джабаров предупредил: если возникнет угроза национальной безопасности, Москва задействует все имеющиеся средства.
Сенатор предположил, что Зеленский, видимо, полагает, что страны Европы сейчас одна за другой начнут наносить удары по России, поддерживая Киев. Джабаров подчеркнул, что если Зеленский действительно так думает, то он глубоко ошибается. Сенатор отметил, что не стоит предполагать, что Россия оставит агрессию без ответа.
«Если возникает угроза нашей национальной безопасности, то в соответствии с нашей военной доктриной мы применим весь имеющийся у нас арсенал сил и средств для того, чтобы отразить эту опасность. Поэтому пусть задумается Зеленский. А самое главное, его спонсоры пусть поймут, куда их толкает господин Зеленский, к какой пропасти», — добавил Джабаров.
Напомним, что ночью 30 июля Киев подвергся массированной атаке. В разных районах украинской столицы прогремели взрывы, начались пожары.