Военная полиция под Волгоградом уничтожила условных диверсантов

В Волгоградской области военная полиция Южного военного округа провела плановую тренировку по отражению атаки условных диверсантов. По легенде, «незаконные бандформирования» попытались проникнуть на охраняемый объект на заминированном автомобиле, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.